Piet Fortuin (CNV): "Vakkenvullen is een vitaal beroep, maar het moet wel veilig!"

Fortuin constateerde dinsdag tevreden dat sommige supermarkten maatregelen hebben genomen. "Maar ik was vandaag ook in een winkel die nog niets had gedaan. Dat moeten ze wel doen, anders hebben ze kans op een boete."

De supermarkten hebben dinsdag besloten om het aantal bezoekers in de winkels te beperken. Voor 10 vierkante meter winkel mag voortaan nog maar één klant naar binnen. Dat heeft brancheorganisatie CBL op aandringen van vakbond CNV en het kabinet afgesproken. Voor klanten van supermarkten is het vanaf dinsdag verplicht om een winkelwagen te gebruiken. Ook als je maar één of twee kleine producten hoeft te kopen. De winkelwagen zorgt voor meer afstand.

Veel vragen

Fortuin is blij met het besluit van de supermarkten, maar houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten. "We kregen vorige week veel mailtjes en telefoontjes van leden met vragen. 'Is het nog wel veilig voor mijn zoon of dochter om in de winkel te werken?' Nou, lang niet altijd." Tot zijn tevredenheid ziet Fortuin dat veel supermarkten deze week volop met het thema veiligheid en afstand aan de slag zijn gegaan, bijvoorbeeld door vakkenvullers hesjes aan te trekken met daarop het verzoek om afstand te houden.

Supermarkten nemen verder nog verschillende andere maatregelen om het boodschappen veiliger te maken voor medewerkers en klanten. Bij de Jumbo in Drachten stond bijvoorbeeld een wastafel met zeep, zodat klanten hun handen konden wassen. Bij Albert Heijn XL in Leeuwarden worden de zelfscankassa's na iedere klant schoongemaakt met een hygiënisch doekje.

Waardering voor winkelpersoneel

Vakbondman Fortuin vindt dat het tijd wordt om de waardering van vakkenvullers en andere winkelmedewerkers opnieuw te bekijken. "De supermarkten draaien als een tierelier en verdienen goed. Er komt weer een nieuwe CAO aan, en ik vind dat het tijd wordt om de medewerkers en de vakkenvullers, die maar een paar euro per uur verdienen, mee te laten profiteren." Het soms onderschatte vakkenvullen is in de ogen van Fortuin niets minder dan een vitaal beroep. "De supermarkten kunnen niet zonder. Zonder vakkenvulers zijn de schappen leeg."