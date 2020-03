Gemeente Leeuwarden komt ondernemers en zzp'ers tegemoet

"De gemeente is in goed contact met het georganiseerde bedrijfsleven, individuele ondernemers, zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen", zegt wethouder Friso Douwstra van Economische Zaken. ,,Daar zie ik druk en onzekerheid, maar ook mooie initiatieven ontstaan. Met dit eerste aanvullende pakket hoop ik dat we ondernemend Leeuwarden tegemoet komen en tijdelijk financiële ruimte geven."

Meer informatie over regionale en gemeentelijke maatregelen is te vinden op deze website.