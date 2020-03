Grote zorgen over toekomst Oerol

Er zijn grote financiële risico's, waardoor de toekomst van het festival zelfs op het spel staat. "We halen zo'n 70 tot 80 procent uit eigen inkomsten die nu wegvallen en we zijn allemaal al financiële verplichtingen aangegaan die zelfs nog groter zijn", vertelt Siart Smit, directeur van het festival. De iele programmering is rond, deze week zou zelfs al begonnen worden met de opbouw.

Er is nog veel onzeker voor Oerol, en dat maakt het extra lastig. "Moeten we ons aan de gemaakte afspraken houden of niet? Wat is de situatie ná 1 juni? En kunnen we op steun van de overheid rekenen?"

Deze week gaat Oerol met alle 175 gezelschappen, overheden en deskundigen in gesprek om te kijken hoe het nu verder moet. "Ons grootste doel is om Oerol en onze partners overeind te houden."