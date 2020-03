Scheepvaart maakt overuren: ook stagiairs Maritieme Academie Harlingen

"Wij hebben dit nog nooit meegemaakt," zegt directeur Arjen Mintjes van de Maritieme Academie Harlingen. "Met de jongens en meisjes die op school zitten hebben de mentoren wel contact, wij geven onderwijs op afstand. Maar met de stagiairs hebben de SLB'ers contact. De situatie aan boord van de binnenvaartschepen is erg veranderd, want ze kunnen alleen maar varen en mogen niet aan wal."

Geen boodschappen

Mintjes legt uit wat dat in de praktijk kan betekenen: "Ik had een meisje aan de telefoon die een paar jaar geleden examen deed en nu stagiair is in het MBO. Zij vertelde dat zij met een tanker in Basel in Zwitserland was: 'Wij komen daar aan, we mogen lossen, laden en dan moeten we meteen weer door naar Nederland. Want onderweg mogen we niet aanleggen en kunnen nergens boodschappen doen.' Zij probeerden wat te kopen, maar dat kon niet. Je hoopt op een handelaar onderweg en anders moet je in Rotterdam maar een plek zoeken, of waar je ook maar laad en lost."

Toch kunnen de leerlingen veel hebben, zegt Mintjes. "Naar school gaan kost soms wel eens wat moeite, maar nu ze moeten varen, zetten ze wel door. Het is wat langer dan 14 dagen, wat ze gewend zijn. De zeevarende stagiairs moeten natuurlijk aan boord blijven. Je kunt gewoon niet naar huis. Een paar maanden op zee betekent wel echt heel wat. Wij proberen daarom goed contact te houden, er goed op in te praten en het uit te leggen."

Applaus voor de transportsector

Het is volgens hem belangrijk om dat werk te waarderen. "Wij klappen voor de zorg, maar de transportsector wordt ook wel eens een beetje vergeten. De vrachtwagenchauffeurs, zeelieden en binnenvaartschippers verdienen ook veel applaus. De Nederlandse binnenvaartsector is de meest belangrijke in Europa."