Van toprestaurant naar bezorgservice

Het was anderhalve week gelden nog een grapje in de keuken: Wanneer wij moeten sluiten, dan kunnen wij warme maaltijden bezorgen. Dat grapje is realiteit geworden voor het team van topkok Jan Smink van het restaurant met dezelfde naam in Wolvega. Sinds dit weekeinde brengen de mensen die normaal gesproken in de bediening werken de maaltijden rond.