Burgumer elektronicabedrijf bouwt mee aan beademingsapparatuur

Het bedrijf heeft al een ontwerp gemaakt. Een prototype van de beademingsapparatuur wordt nog deze week getest. De planning is dat volgende week al wordt begonnen met de productie. Het gaat om 'gestripte' beademingsapparatuur. "Het is een speciaal apparaat dat geschikt is gemaakt voor coronapatiënten, het heeft niet alles wat een universeel beademingsapparaat heeft, maar het is wel heel goed te gebruiken," zegt Konings.