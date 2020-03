Schaatstalent Femke Kok naar Reggeborgh: "Wil mij rustig doorontwikkele"

Kok brak dit jaar door bij de senioren. Ze plaatste zich op de 500 meter voor de WK afstanden en werd voor de tweede keer wereldkampioen junioren. Gerard van Velde is hoofdcoach bij Reggeborgh. "Het lijkt mij een heel leuk team en ik denk dat dit het beste bij mij past", vertelt Kok, die zich de komende twee jaar meer wil toeleggen op de 1000 en 1500 meter. "Daar hoop ik nog grote stappen op te maken. En de 500 meter onderhouden. Ik wil mij op drie afstanden focussen. Een beetje meer allround aan de sprintkant, zeg maar."

Ploeggenoten

Wüst komt over van TalentNED en wordt dus ploeggenoot van Kok. Daar is de Nij Beetster erg blij mee: "Ik kan heel veel van haar leren, want ze heeft zo veel ervaring. Dat is super mooi!"

Andere bekende schaatsers zijn Jutta Leerdam en Michelle de Jong. Die laatste reed ook al samen met Kok in de juniorentijd. Dat is een voordeel volgens de tweevoudig wereldkampioene junioren. "Dan weet je ook wat je aan elkaar hebt, dat is wel heel fijn."

Bij de mannen schaatsen onder anderen Kai Verbij en Koen Verweij. Bij het Gewest Fryslân reed Kook onder leiding van Henk Hospes en Wouter van der Ploeg.

Veel belangstelling

Er was zo veel interesse in Kok, dat ze met elke ploeg om tafel heeft gezeten. Dat vindt ze een eer, maar tegelijkertijd ook lastig om teams af te zeggen. Zoals Jumbo-Visma, de grootste ploeg in het schaatsen. "Jumbo is de grootste ploeg dus dan sta je helemaal in de belangstelling. Hier kan ik mij rustig doorontwikkelen. Dat vind ik wel gewoon fijn."