Jachthavens Waddeneilanden dicht door coronavirus

Stichtingsvoorzitter Jook Nauta maakte het besluit dinsdag tussen de middag bekend op Omrop Fryslân in het radioprogramma No yn Fryslân.

"Na overleg hebben we als jachthavens een gezamenlijke beslissing genomen om tot 1 juni alles gesloten te houden dan wel te sluiten. We kunnen in de jachthavens niet voldoen aan het afstandscriterium", aldus Nauta. Het houden van anderhalve meter afstand is het probleem, zowel op de steigers als bij de sanitaire voorzieningen.

Worsteling

De afgelopen dagen worstelden verschillende eilanden al met de vraag of ze de jachthavens moesten sluiten of juist niet. Dat eerste gebeurde bijvoorbeeld al wel op Vlieland, maar op Ameland was er het gevoel dat niet te kunnen maken zolang toeristen nog met een veerboot naar het eiland kunnen komen.

Het gezamenlijk besluit betekent volgens Nauta niet dat mensen nu halsoverkop het eiland moeten verlaten of dat mensen vast komen te liggen.

Financiële strop

Financieel is het sluiten van de jachthavens een strop, stelt de stichting. Nauta: "De omzet gaat nu naar nul. We zullen een beroep moeten doen op het noodfonds van de overheid. Maar we vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze maatregelen te nemen."