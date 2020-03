Duidelijkheid voor examenleerlingen: "Raar idee"

Volgens Leijenaar is het besluit om de eindexamens niet door te laten gaan het enige juiste. "Het is in deze omstandigheden gewoon niet verstandig."

"Onzekerheid en stress"

De afgelopen tijd hebben leerlingen in onzekerheid gezeten over de eindexamens. Dat levert stress op. Nu de situatie duidelijker is zal dat wel beter worden. We zullen als scholen ook ons uiterste best doen om er voor te zorgen dat alle informatie die we hebben ook bij de leerlingen en ouders terecht komt", zo zegt Leijenaar.