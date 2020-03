Sybrand Buma: "Geen extra politie in Fryslân om maatregelen te handhaven."

De persconferentie van Premier Rutte en zijn ministers Grapperhaus en De Jonge hebben ook veel duidelijkheid gegeven voor de komende maanden, denkt Buma. "In principe gaan alle bijeenkomsten niet door en dat is heel spijtig. We zitten echt midden in een crisis en daarin is niets normaal. Alles is er op gericht om dit virus te verslaan en dus kun je er vanuit gaan dat in Friesland evenementen als de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag niet doorgaan."