Amarins Geveke nieuwe hoofdredacteur de Moanne

Geveke, oud-redacteur en -verslaggever bij Omrop Fryslân, is op dit moment directeur van Volkshogeschool Schylgeralân. Daarnaast is ze presentator en samensteller van talkshow IepenUP.

Als nieuwe hoofdredacteur wil Geveke met de Moanne een grotere en belangrijkere plek in gaan nemen binnen de Friese gemeenschap. "Het is een eer om mee te gaan werken aan een mooi blad als de Moanne en ik wil me er graag voor inzetten om met de redactie en het bestuur nieuwe plannen te ontwikkelen."