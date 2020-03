LTO Noord biedt boeren steun aan in coronacrisis

Boeren kunnen hun producten minder goed kwijt. Omdat de horeca niet meer open mag, wordt er bijvoorbeeld minder patat verkocht. En als er minder patat wordt verkocht. zijn er ook minder aardappels van de boer nodig.

Ook blijkt dat het moeilijk is om voldoende arbeidskracht te vinden voor de oogsten later dit jaar. Dat komt bijvoorbeeld omdat er ook seizoensarbeiders uit het buitenland in de land- en tuinbouw in het noorden werken. Daar zullen volgens LTO Noord problemen mee komen, onder meer vanwege de maatregelen die landen hebben gesteld vanwege het coronavirus.

"Extra aandacht"

Alle problemen zorgen er volgens voorzitter Bruins voor dat boeren mentaal in de problemen komen. Daarom is een 'luisterend oor' erg belangrijk. "We geven altijd al wel hulp, maar nu zijn we extra alert en besteden we er extra aandacht aan. Dit gaat lang duren, die verwachting is er bij iedereen. Er zullen meer inkomens onder druk komen te staan, en dat geen nare gevolgen."