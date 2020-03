LIVEBLOG: Centrale eindexamens geannuleerd, Olympische Spelen uitgesteld

De maatregelen van maandag betekenen dat diverse grote evenementen in Fryslân geen doorgang vinden. Anne Jochum de Vries van de Slachtemarathon en Stephan Rekker van de Fietselfstedentocht vertellen daar meer over in het radioprogramma Fryslân fan 'e moarn (6.00 - 9.00 uur).

In dat radioprogramma horen we ook wat de gevolgen zijn voor bouwbedrijf Friso in Sneek en wat voor steun LTO Noord biedt aan de mensen in de agrarische sector. Daarnaast praten we met Carla Engelsma over thuisonderwijs en met burgemeesters Buma (Leeuwarden) en Kramer (Noardeast-Fryslân) over hoe zij de coronacrisis aanpakken.