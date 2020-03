Studenten houden dagboek over coronavirus bij: "Heel interessant voor later"

Maar het blijft niet bij lezen. "Je blijft leraar, hè?", lacht Berghoef. "Sommige mensen zeiden dat deze coronacrisis bijna vergelijkbaar is met de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is het niet. De situatie waar we nu in zitten is ook een nachtmerrie, maar absoluut niet vergelijkbaar met de situatie van onderduikers in de oorlog. Onze bewegingsvrijheid is beperkt, maar godzijdank kunnen we nog wel zeggen wat we willen."

Interessant voor later

Toch kwam er wel het idee om de studenten een dagboek bij te laten houden. "We zitten niet in een oorlogssituatie, maar we weten natuurlijk wel heel veel over die tijd, onder meer door het dagboek van Anne Frank. Dus ik heb ook tegen mijn studenten gezegd dat deze situatie van nu heel interessant is voor mensen later. Latere generaties gaan hier heel veel dingen over horen. Via de media misschien, maar jouw verhaal niet. En dat zou zonde zijn."

"Hoe zagen jouw dagen eruit toen je je verveelde? Waar dacht je aan? Hoe keek je naar de toekomst?", dat zijn vragen waar Berghoef van wil dat studenten er over nadenken en schrijven. "Want jij denkt misschien dat dat niet interessant is, maar later gaan mensen dat misschien heel interessant vinden. Dus lees het boek, maar ga zelf ook een dagboek bijhouden."