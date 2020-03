Eindelijk beslissing over De Stelp op Ameland: nieuwbouw aan de Oranjeweg

Op Ameland is eindelijk een beslissing genomen over De Stelp. De nieuwe locatie voor het ouderencentrum komt aan de Oranjeweg bij ontmoetingscentrum Ons Hol. De huidige Stelp aan de Hidde Dirks Katsstraat wordt afgebroken. Op die plek zullen huisjes en hofjes komen. Alle aanwezige raadsleden stemden voor nieuwbouw aan de Oranjeweg. Eerder bleek al dat daar steun voor was.