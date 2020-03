Grote problemen NDC door coronavirus: uitgever zal beroep op noodfinanciering doen

De hoofdredactie heeft in een brief aan medewerkers laten weten dat het niet de goede kant op gaat. "We zullen er niet alleen in staan, maar op de huidige coronacrisis zaten wij niet te wachten. Het omzetverlies zal ongetwijfeld zodanig zijn, dat we een beroep moeten doen op het noodfonds dat de regering deze week heeft ingesteld."

NDC zat al in de rode cijfers. In 2018 draaide het krantenconcern een verlies van 4,8 miljoen euro. De situatie nu roept opnieuw de vraag op of NDC wel overeind kan blijven.

Het is echter nog niet duidelijk wat de gevolgen van het coronavirus voor de kranten in Fryslân zal zijn. Volgens NDC moet er 'stringent op de kosten' gelet worden. Ook kan het 'vervelende gevolgen' voor freelance medewerkers hebben. Die zouden wel hulp krijgen van een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.