Bossche Bollen als dank voor Nij Smellinghe: "Dit zullen we nooit vergeten"

"Het ziekenhuis in Drachten was een van de eersten die zei: kom maar op met die patiënten. Dat waarderen wij enorm", vertelt Donders. "Dus daar willen we jullie voor bedanken." Donders komt zelf uit Tilburg. "Maar de Bossche Bollen komen echt uit Den Bosch, van een bekende patisserie daar."

In quarantaine

De gevolgen van het virus zijn groot in Brabant. Donders: "Ik ben al twee weken niet buiten geweest. Ik houd me strikt aan de quarantaine, ook al ben ik zelf niet besmet. In een stad als Tilburg zijn er al behoorlijk wat mensen aan gestorven." Het leven is heel anders. "We zijn er toch aan gewend om op een terrasje te zitten en een biertje te drinken in het weekend, maar dat zit er niet meer in."

Ook bij de overdracht van de Bossche Bollen in Drachten zal Donders oppassen. "Ik zet de auto neer, dan moet het personeel het er zelf uit laden. Daar ben ik dan niet bij." Het zal niet de laatste blijk van waardering zijn. "We zullen dit nooit vergeten. Als we uit deze crisis zijn, dan komt er nog wel een vervolg vanuit onze stichting. Deze situatie verbroedert ook."