Theater in Sneek in quarantaine: "Dit doet heel veel pijn"

Buma is de enige die nog in het theater aan het werk is. De rest zit thuis te werken. Op de digitale kanalen proberen ze zo goed mogelijk een programma voor volgend jaar neer te zetten. "Het is niet altijd even handig en het is wel erg stil in het theater. Maar het voordeel is wel dat ik af en toe even zelf op het podium me kan uitleven zonder dat ik anderen er mee lastig val", grapt Buma.