SportCast: Oud-Cambuurspeler Koen Brack in Italië: "Het is écht ongelooflijk"

De coronacrisis grijpt in Italië nog veel meer om zich heen dan hier in Nederland. Niemand begrijpt dat er in Nederland zoveel mensen op straat waren afgelopen weekend. Brack heeft dat ook meegekregen: "Ik vind het ongelooflijk. Helemaal omdat je als voorbeeld hebt wat hier gebeurt. Hier zijn fouten gemaakt, waardoor het virus zich heeft kunnen verspreiden en we nu allemaal thuis zitten."

Daarnaast gaat het natuurlijk over voetbal. Met fragmenten en anekdotes van onder anderen Mark de Vries en Danny Guijt wordt Brack geconfronteerd met het seizoen 2008/2009. "Dit is mooi, dankjewel. Dat jaar is het mooiste jaar geweest uit mijn carrière. We hebben zo veel lol gehad met elkaar. De balans was top. We speelden heel goed voetbal. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan."