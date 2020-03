De Friese Matthäus-Passion opnieuw op radio en TV

Vanwege Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 is de Matthäus-Passion vertaald in het Fries door Peter Sijbenga. Het stuk van drie uur toont het lijdensverhaal van Jezus, verteld door orkest, koor, solisten en een kinderkoor. De eerste uitvoering was in het voorjaar van 2018 in Harlingen. Op 28 maart is bij Omrop Fryslân de reprise te horen op de radio: muziek als troost in moeilijke tijden.

Fryslân DOK: 'De Mattéus op syn Frysk'

Ook is er in hetzelfde weekend een speciale Fryslân DOK te zien: 'De Mattéus op syn Frysk.' Deze documentaire gaat over het tot stand komen van de Friese Matthäus-Pasion. De vraag van programmamaker Albert Jensma is of je zo'n monumentaal werk van Bach vanuit het Duits naar het Fries kunt vertalen zonder het aan te tasten. En wat gebeurt er als je internationale solisten laat zingen in een voor hen vreemde taal?

Deze Fryslân DOK wordt op 28 maart uitgezonden op NPO2 (mei Nederlandse ondertiteling, herhaling op 29 maart om 13.10) en op 29 maart vanaf 17.00 uur bij Omrop Fryslân (ieder uur herhaald).