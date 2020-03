Michel Bletterman beëindigt turncarrière: “Ik ga de zee op”

Reserve bij de Olympische Spelen

Met dank aan de goede scores van Bletterman bij de kwalificatiewedstrijd in 2016 op het testevent ging de Nederlandse ploeg naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Toch mocht Bletterman niet mee naar de Spelen. Andere turners, zoals Epke Zonderland en Yuri van Gelder, hadden volgens NOC*NSF grotere medaillekansen. Daarom was Bletterman reserve.

Het missen van de Spelen werd extra pijnlijk, omdat Van Gelder naar huis werd gestuurd na een avondje stappen. Van Gelder had zich gekwalificeerd voor de finale op het onderdeel ringen, ging daarna op stap en kwam laat thuis. Chef de mission Maurtis Hendrik stuurde Van Gelder naar huis. "Sukkel", was de eerste reactie van Bletterman toen. Maar daar staat hij nu anders in. "Toen dacht ik natuurlijk: daar had ik kunnen staan. Maar ik heb het er later nog wel met Yuri over gehad en wat mij betreft is dat boek gesloten."

Hoogtepunt

Als hoogtepunt noemt Bletterman toch dat testevent in Rio. "Ik ging niet naar de Spelen, maar daar was ik fysiek en mentaal op mijn sterkst." In 2010 deed Bletterman ook mee aan het WK in eigen land. "In een vol Ahoy, mijn eerste WK, dat was wel mijn doorbraak."

Bletterman werd in 2017 en 2018 nog Nederlands kampioen op de brug en neemt nu afscheid van de sport. "Ik ben in december al gestopt. Ik ben toen, als zelfbescherming, ook een tijdje niet in de turnhal geweest. Toen ik daar weer kwam, moest ik wel even slikken. Ik ga het wel missen."