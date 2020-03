Ambulancepersoneel onder de indruk van Brabant: "Mensen stonden te applaudisseren"

Ambulancechauffeur Martijn de Roo is zeer onder de indruk van wat hij in Brabant heeft gezien. "Mensen zijn ontzettend ziek. Ik denk dat dat hier in Fryslân nog wel wat wordt onderschat. Mensen moeten zich echt aan de regels en voorschriften houden", zegt hij. De Roo was onder de indruk van de ontvangst in Brabant. "Mensen staken hun duim op en stonden te applaudisseren, dat was indrukwekkend."

Maandag was weer een 'gewone' dag. Maar Kijlstra is klaar voor eventueel nieuwe drukke dagen. "Er zijn genoeg mensen en auto's. We hebben scenario's klaarliggen voor verschillende situaties. In principe kunnen we het aan."