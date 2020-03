27 Brabantse patiënten in Friese ziekenhuizen

In de Friese ziekenhuizen zijn 27 coronapatiënten opgenomen uit Brabant. Drie van hen liggen op de Intensive Care van het MCL. Verder liggen op de klinische afdeling van het MCL vier patiënten, in het Antoniusziekenhuis in Sneek vijf en in het Tjongerschansziekenhuis in Heerenveen drie. Nij Smellinghe in Drachten heeft de meeste Brabantse coronaptiënten opgenomen: 12.