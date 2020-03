Friezin Erna Brinkman in Italië: "Nederland loopt een paar weken achter op ons"

In Nederland zitten we nu een week binnen, maar in Italië duurt de coronacrisis al meer dan een maand. En nog iedere dag komen er duizenden nieuwe Italiaanse besmettingsgevallen bij en sterven er honderden mensen. Oud-topvolleybalster en 'Fries om utens' Erna Brinkman woont al jaren in Italië, ter hoogte van Ancona, in het midden van het land, en vertelt ons over hoe de situatie daar nu is.