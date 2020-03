Kleine ondernemingen hebben grote behoefte aan financiële steun van overheid

"De eerste tienduizend is al verdampt"

Eén van de bedrijven die aanspraak wil maken op de regeling is Yachtcharter Grou van Wietse Houwink. Op dit moment is hij druk bezig zijn jachten klaar te maken voor het komende seizoen: "Dat werk moet gewoon doorgaan. Je wil het klaar hebben." Houwink kan de impact van de coronacrisis goed merken: "Veel klanten hebben al geannuleerd. De eerste tienduizend is al verdampt. Dat haal je dit seizoen niet meer in."

Ook de open dagen begin april gaan niet door. Houwink: "Die zouden op 4 en 5 april zijn. Dan lopen alle maatregelen nog. Die dagen zijn voor ons al heel belangrijk, één van de belangrijkste reclamepunten in het jaar."

Provincie hielp niet bij beurzen

De winterperiode is ook de tijd waarin de jachtverhuurders veel investeren moeten. Bovendien is de winterperiode voor ons een tijd dat we veel investeren. Aan onderhoud en ook aan promotie op de beurzen."

Zo stond Houwink op boot Düsseldorf. Normaal betaalde de provincie een deel van de kosten maar dit jaar voor het eerst niet: "Dan kun je zeggen, dat is ondernemersrisico. Ja, dat klopt natuurlijk. Maar dan krijg je deze tik er overheen en zie je je kapitaal wegsmelten. Het wordt dan lastig om het hoofd boven water te houden."

Toch is Houwink optimistisch: "Misschien biedt het ook kansen. Want op een boot zit je al geïsoleerd, bij mensen die je kent waarvan je weet dat ze niet besmet zijn. Dat is dan redelijk veilig. Ik heb goede hoop voor de toekomst."