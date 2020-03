Tuincentrum Marsum maakt zich klaar voor drukte: "Wij vrolijken mensen op in deze depressieve tijden"

Eigenaar Jan de Leeuw van tuincentrum De Leeuw in Marsum is helemaal klaar voor de drukte. De afgelopen dagen was het al extra druk met mensen die planten kochten. "Veel mensen geven aan dat ze nu nog langskomen omdat we nog open zijn. Ze kopen vooral planten waar ze vrolijk van worden, zoals viooltjes."

Deuren mogelijk dicht

Toch bereidt De Leeuw zich ook voor op mindere tijden. Mogelijk besluit het kabinet maandagavond dat 'niet essentiële' winkels zoals tuincentra en bouwmarkten ook hun deuren moeten sluiten. En dat zorgt voor onzekere tijden bij de ondernemers. De Leeuw: "Je zit met de planning van je inkopen. Daar zijn we in ons hoofd al heel lang mee bezig. We hebben contact gehad met onze leveranciers over wat er geleverd wordt. Naar aanleiding van wat er vanavond wordt besloten, kunnen we die leveranciers altijd nog afbellen."