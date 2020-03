Vier nieuwe coronabesmettingen in Fryslân - totaal komt nu op 40 patiënten

Volgens Margreet de Graaf van de GGD Fryslân zeggen deze getallen echter niet zo veel. "Wij testen conform het landelijk beleid, maar dat zegt niet dat andere mensen het coronavirus niet hebben. Het kan best zijn dat huisartsen tegen mensen zeggen: het kan best zijn dat het corona is, zonder dat deze mensen ook echt getest worden. De kans dat het ook daadwerkelijk corona is, is vier procent."

Het gevaar van corona ligt hem met name in het feit dat niet iedereen nog immuun is voor het virus. De Graaf: "Dat is het verschil met het gewone griepvirus. Dit coronavirus grijpt zo snel om zich heen omdat iedereen er ziek van wordt, niemand is er immuun voor. De ernst van het ziektebeeld is niet het gevaar. Tuurlijk, het is wel een stevige griep, maar het gevaar is vooral dat de druk op de zorg veel groter wordt. Als iedereen tegelijkertijd ziek zou worden, dan kunnen we dat niet aan."

Testlocatie Kealledykje

In de Camminghahal op sportpark Kealledykje is kortgeleden een testlocatie ingericht. De Graaf. "De testlocatie in het Kalverdijkje in Leeuwarden is alleen bedoeld voor mensen die worden uitgenodigd om getest te worden. Dat zullen voornamelijk zorgverleners zijn. Doel is dat we goed in beeld hebben hoeveel besmettingen er binnen deze doelgroep zijn. We zijn namelijk voortdurend aan het werken met schaarste, daar zijn alle maatregelen op ingericht."

Effect van maatregelen

Over het effect van alle maatregelen durft De Graaf nog niets te zeggen. "We hopen dat in het Noorden de effecten van de maatregelen op tijd komen, om het hier zo lang mogelijk rustig te houden. Maar je kunt de effecten pas over twee tot drie weken echt meten. Vanwege de incubatietijd weet je pas daarna of het opknapt of verslechterd."

Niet aan de regels houden

Op de vraag of wij ons in Fryslân goed aan de regels houden, is De Graaf erg te spreken over de Friezen. "Er gaan foto's rond in de media waarop te zien is dat er net even een groep mensen die bij elkaar zit, maar het zijn steeds dezelfde foto's en plekken. Als je in Fryslân rondkijkt, zie je een ander beeld. We houden wel afstand en luisteren goed naar de maatregelen."