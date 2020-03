AH Damwoude vroeger open voor ouderen: "Ik kan altijd later nog een dutje doen in de stoel"

Sytse Dijk kwam meteen na acht uur de winkel in om de boodschappen te doen. "Dit is mijn vaste tijd wel zo'n beetje. Maandagochtend is altijd een rustige ochtend om te winkelen. Hoe minder zielen, hoe meer vreugde, zeg ik altijd. Maar mocht het me te druk zijn, dan was ik weer naar huis gegaan."

Dijk is mantelzorger voor zijn moeder. "Ik haal boodschappen voor twee. Ik houd er nu rekening mee dat we een week vooruit kunnen. We hebben altijd wel aardig wat voorraad in huis, ook buiten deze tijd van corona. We hebben een kelder, dus we kunnen wel een aantal weken vooruit. Maar dat is standaard bij ons."

Toch zorgt het coronavirus ook bij Dijk voor de nodige zorgen. "Voor mijn moeder zijn het pittige tijden. Mijn moeder is 88 jaar oud. Dat is altijd een risico dat je ziek kunt worden. Dat geeft toch wel een extra druk."