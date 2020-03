Dominee Harrie Strubbe: "De coronatijd vraagt om veel creativiteit van kerken"

Sinds een paar weken zijn de kerken gesloten. Dat roept de vraag op, hoe nu verder? Ook dominee Harrie Strubbe zoekt met zijn kerkgemeenschap naar creatieve manieren om toch contact te houden met de mensen. "We zien al heel veel goede alternatieven in de vorm van digitale kerkdiensten", vertelt Strubbe. "Dat is heel belangrijk in deze tijd. Ik denk dat mensen daar juist nu behoefte aan hebben."

Digitaal actief

De protestantse gemeenschap Terpoarte onderzoekt op dit moment of ze zelf ook online kerkdiensten kunnen organiseren. Om nu toch de leden te bereiken, geeft dominee Strubbe vanaf volgende week een digitale nieuwsbrief uit. Daarmee verwacht de dominee jong en oud te bereiken. "Ik krijg best al wel veel mailtjes van tachtigplussers, dus die zijn al wel digitaal actief."

Even bellen

Ook zelf neemt Strubbe veel maatregelen in zijn werkzaamheden. "Ik ben zelf een stuk actiever geworden. Ik bel veel met mensen in plaats van dat ik er op bezoek ga." Dat levert Strubbe volop tijdwinst op. "In een telefoongesprek ben je veel sneller to the point. Je mist uiteraard wel oogcontact. Dat is behelpen. Je laat aan de telefoon minder makkelijk een stilte vallen, terwijl dat in een gesprek wel kan."

Paasdagen

Gesprekken gaan vooral over zorgen die mensen hebben. "Mensen voelen zich opgesloten. Daar hebben we het dan samen over." Ook over de Paasdagen zijn zorgen. Strubbe: "Het is heel raar dat we niets kunnen doen in de kerk met de Paasdagen. Dat wordt een uitdaging hoe we dat op een goede manier toch kunnen vieren. Dat vraagt veel creativiteit. We hadden dit uiteraard met z'n allen nooit kunnen bedenken. Ik denk dat het aantal telefoontjes de komende tijd nog wel zal toenemen. Ook omdat het coronavirus steeds dichterbij komt, dat roept ook vragen en onrust op."