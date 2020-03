LIVEBLOG: Extra maatregelen kabinet tegen verspreiding coronavirus

Wie op Ameland woont of verblijft en het coronavirus heeft, kan met een speciaal gemaakte boot snel naar de haven van Holwerd worden gebracht. Het initiatief komt van Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV Fryslân). De boot is beschikbaar gesteld door Veltman Marine Services. Achterop zit een containerunit. Na wat aanpassingen, zoals elektriciteit voor apparatuur, was het schip met unit zondag klaar. Het is 24 uur per dag beschikbaar. Er zijn nog geen coronavaarten geweest.

"We kunnen in een kwartier de vaste wal bereiken", zegt eigenaar Richard Veltman. Zijn bedrijf op Ameland richt zich op ad-hoc vervoer van personen en spullen over water.

"Toen ik vrijdag door RAV Fryslân werd gebeld, heb ik gelijk een van onze boten beschikbaar gesteld. We konden vanaf vrijdagmiddag varen, maar eerst zonder unit. Dan hadden mijn medewerkers beschermende kleding gedragen en hadden we alles goed ontsmet. Met de unit loopt alles gescheiden. Het ambulancepersoneel en de patiënt komen aan boord en gaan in de unit, wij zitten in de stuurhut."