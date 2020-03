VIDEO: Hoestschermen moeten klanten in Sint-Annaparochie en Stiens extra beschermen

"Een klant kwam hier binnen en zei tegen mij: 'Ik heb de oplossing, jullie moeten plastic schermen ophangen'", zegt Hetty Wassenaar, van de winkel. "Ik heb er nog eens over nagedacht, en toen zijn de volgende dag direct los gegaan."

Voordat de Albert Heijn landelijk geregeld had dat er overal schermen kwamen, waren de winkels in Sint-Annaparochie en Stiens dus al voorzien. De schermen hangen er niet alleen tussen cassière en klant, maar ook tussen de kassa's in. Zo worden de klanten extra beschermd.

"Als het even kan doen wij om en om", zegt Wassenaar. "Dus een kassa open, en de kassa daarnaast dicht. Wij hebben bijna nooit twee kassa's naast elkaar open, maar als dat in verband met de drukte toch moet, dan hangen er nu dus twee schermen. Deze zie je alleen in Sint-Annaparochie en in Stiens, en ze bevallen zeer goed", zegt Wassenaar.