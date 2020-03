"Verschrikkelijk sneu": Oane Kloosterman viert zijn verjaardag achter glas, en er komt niemand

Oane Kloosterman uit Buitenpost vierde zijn verjaardag anders dan anders. Hij werd 62 jaar oud, en hij had het huis niet vol. Alleen zijn vrouw en dochter waren er. Kloosterman heeft een zware hartoperatie achter de rug en is ernstig ziek. Hij is dus kwetsbaar. Een familiefeestje kan beslist niet.

Verslaggever Auke Zeldenrust zocht Kloosterman op. Hij moest wel aan de andere kant van het glas blijven.