Mensen gaan nu massaal de natuur in, maar dat is voor de natuur ook niet goed

Ook in Fryslân is het een stuk drukker in de natuurgebieden. Staatsbosbeheer ziet veel meer wandelaars in bijvoorbeeld Oranjewoud, rondom Bakkeveen en de bossen in Gaasterland. "Het is een kwetsbare periode nu. Het is broedseizoen. Je hebt grondbroeders zoals de wilde eend en de fazant, er zijn zwangere reeen of bijvoorbeeld hazen die jongen hebben. Deze dieren zijn allemaal heel afhankelijk van de plekken waar mensen niet mogen komen, want ze hebben rust nodig", zo vertelt Manon van Wesel van Staatsbosbeheer.