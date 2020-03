Vooraanstaand microbioloog: "Dan maar een lockdown"

Van Elsacker houdt zich bezig met bacteriën en virussen. "Op dit moment zijn we alleen nog maar bezig met dit coronavirus. We doen diagnostisch onderzoek en we ondersteunen in de ziekenhuizen", zo vertelde ze in het radioprogramma Buro de Vries.

Het coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt is één van de coronavirussen die er bestaan. Tot 2003 was er in de medische wereld niet veel aandacht voor coronavirussen, omdat de verkoudheid die het virus veroorzaakt eigenlijk nooit heel ernstig is.

SARS

In 2003 kreeg China te maken met SARS, een ziekte die ook door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vanaf dat moment is er wel meer belangstelling voor coronavirussen. Het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, is waarschijnlijk via vleermuizen bij de mens terechtgekomen. Misschien door tussenkomst van een andere 'gastheer', maar dat is nog niet bekend.

Volgens Anne-Marie van Elsacker zijn de hygiëneregels die nu zijn afgesproken, heel goed en belangrijk. Maar het risico dat het virus via de handen in ons lichaam terechtkomt, is veel kleiner dan het risico dat het virus binnenkomt via de lucht.

Verspreiding

Mensen die ziek zijn door het coronavirus kunnen het virus verspreiden door de kleine waterdeeltjes die ze uitstoten als ze hoesten of proesten. Het virus heeft zich aan die waterdeeltjes gehecht en omdat het er heel veel zijn, is de kans ook heel groot dat ze andere mensen besmetten.

Zit het virus eenmaal in een lichaam, dan moet het zich nog wel vermenigvuldigen voordat er een infectie plaatsvindt. In die tijd kan de besmette persoon andere mensen aansteken, zonder dat deze persoon zelf doorheeft dat hij ziek is.

Omdat hij nog niet ziek is en nog niet hoest, za hij niet met veel kracht de waterdeeltjes uitstoten. Het virus komt dan via het gewone ademhalen in de lucht. Mensen die dichtbij gaan staan, pikken zo het virus op. De afgesproken regel om anderhalve meter afstand te houden is juist daarom van groot belang en de belangrijkste 'leefregel' die we momenteel hebben.