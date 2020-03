Brieven uit de oorlog: "Ik dacht eerst dat het een grap was"

In haar laatste brief schrijft ze dat ze op weg is naar Westerbork en vraagt ze of de familie Van der Meulen daar wat lekkers naartoe wil sturen. In Westerbork wordt Mary weer herenigd met Jozef. Op dinsdag 24 augustus 1943 vertrekken Jozef en Mary naar Auschwitz, waar zij drie dagen later worden vermoord. Maar dan zit Herman al veilig bij de familie Jansma in Haskerhorne.

Ver weg, maar in zijn hart

Inmiddels woont Harry al bijna zeventig jaar in Australië. Maar Friesland is hij nooit vergeten en hij is meer dan twintig keer teruggeweest. Met kinderen en kleinkinderen. Vanwege zijn gezondheid kan hij de reis naar het heitelân niet meer opbrengen. Dat spijt hem gigantisch. Friesland voelt voor hem als thuiskomen, legt hij uit. En zijn Friese pleegfamilie Jansma zit in zijn hart.