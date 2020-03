De oorlog in Friese foto's: "Een veilige haven"

De kinderen in deze wagen aan de Grote Bredeplaats zijn hongerevacués. Vanwege de Hongerwinter zijn de kinderen van de Randstad naar gastouders in Harlingen gebracht, en in juli 1945 mogen ze terug naar hun echte ouders. In 1969 schreef H. Holtzen-Möller over deze tijd: "Vijfentwintig jaar geleden vroeg de IKO (Interkerkelijke organisatie) hulp om kinderen uit Holland naar Friesland te brengen. Holland had geen eten, verwarming, dekking, kleding meer; alles had men ingeruild voor voeding. Men wilde de jeugd, de Hollandse kern, sparen voor de toenmalige plannen van onze oosterburen: honger, dood."

"Niet bang, blij te kunnen helpen"

Zij was er toentertijd als jonge verpleegster bij betrokken. "Er werd 's avonds in een beestenwagen gereden. Waar vijf koeien konden staan, konden dertig kinderen onder de zeven jaar liggen. Langs binnenwegen brachten de moeders uit de grote steden Rotterdam, Den Haag e.a. hun kinderen in de richting van Gouda-Zoetermeer. Verder in het donker over eindeloze Hollandse dijken, Afsluitdijk, Harlingen. Een neef van Moeder (Henri Witte) hielp de kinderen bij Friese boeren onderbrengen. Prachtmensen, niet bang, blij te kunnen helpen." Volgens Holtzen-Möller moet de laatste rit in januari 1945 zijn geweest.

De opvang was succesvol, bleek na de oorlog. "Er was een jongetje van drie jaar, die op de heenreis negen pond woog, en als een beer terug ging naar Rotterdam."