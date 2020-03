LIVEBLOG: Werk op intensive care is 'heftig en intens': "We kunnen niet zomaar naar het toilet"

Dat wat het ziekenhuispersoneel doormaakt is niets in vergelijking met het leed van de patiënten. Die liggen 'moederziel alleen' op de afdeling. Doodziek. Bezoekers mogen er niet komen, behalve als de patiënt echt terminaal is. "Geen laatste knuffel, geen laatste kus. Het zal je vader, je moeder of je partner maar zijn die daar ligt!"

"Het zal jouw partner maar zijn, waar jij niet bij mag kijken, waarvan je alleen via telefonisch contact met de arts of verpleegkundige kunt horen hoe het gaat... 'In voor en tegenspoed' wil je er voor elkaar zijn, maar het kan en mag niet vanwege dat rotvirus."

De verpleegkundige roept mensen op om de maatregelen van het kabinet te respecteren. "Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk om te zien dat zoveel mensen alsnog gezellig samenblijven komen, mensen die denken onoverwinnelijk te zijn. Of mensen die hier gewoon helemaal niet over nadenken."

"De patiëntenzorg op zich is (nog) prima te doen, maar de omstandigheden maken het wel een stuk zwaarder. Evenals de onzekerheid wat nog gaat komen, dit is voor ons nog maar het begin. Over een paar dagen liggen wij waarschijnlijk ook helemaal vol... Wij kunnen dit, maar het is wel heel heftig en intens."