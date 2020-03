Omrop TIP: Tsjerken te keap (deel 2: De toekomst)

Programmamakers Gerard van der Veer en Marja Wiersma maakten een tweeluit over het afscheid én de toekomst van monumentale kerkgebouwen. In de komende tien jaar zullen in Fryslân zo'n honderd kerken moeten sluiten. Alleen al in de gemeente Súdwest-Fryslân gaan voor 2030 minstens 27 kerken dicht, blijkt uit een enquête onder 129 kerkbesturen in die gemeente.