De oorlog in Friese foto's: "Auto's met paarden en op gas"

Klokkenroof

Het is stil in Wytgaard. En dat blijft het voorlopig ook. De drie kerkklokken uit 1875 van de Maria Hemelvaartkerk in Wytgaard staan keurig op een rij. De bezetter heeft een drastisch besluit genomen: kerkklokken vorderen. Ze worden omgesmolten om er wapentuig van te maken. De oorlogsindustrie in Duitsland heeft behoefte aan metaan om de productie op peil te houden. Van de bronzen klokken worden met name kanonnen gemaakt.

In 1944 worden de zware klokken uit de toren van Wytgaard gehaald en naar Duitsland verscheept. De rooms-katholieke kerk moet het jaren zonder klokken doen. Maar, een bekend gezegde in de oorlog is: "Wie met Gods klokken schiet, die wint de oorlog niet." En zo ging het. Uiteindelijk komen er weer nieuwe klokken in Wytgaard, in december 1948 kan deken Holten de nieuwe klokken wijden.