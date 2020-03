Voetbalclubs bang dat het seizoen erop zit: "Ik ga van slechtste scenario uit"

Tijdens de thuiswedstrijden wordt er veel geld verdiend in de kantine en de kassa. Als de competitie nu ophoudt, betekent dat voor derde divisionist Harkemase Boys vijf thuiswedstrijden minder. Ondertussen moeten de vaste lasten wel gewoon doorbetaald worden, net als het clubgebouw.Maar ook op lager niveau, bij Friese Boys in Kollumerzwaag is de coronacrisis een groot probleem. "Ik ga van het slechtste scneario uit. Ik denk dat we dit seizoen niet meer uitvoetballen. In mei en juni hebben we hier vaak grote activiteiten, bijvoorbeeld een stapperstoernooi en een familiedag. Dat samen met de normale zaterdagen ben je allemaal kwijt", legt penningmeester Jan Kempenaar van Friese Boys uit.