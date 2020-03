Friese ijsfabriek maakt goedkoop desinfectiemiddel

De vraag naar ijs neemt enorm af, maar de kosten gaan wel gewoon door, dus moesten de ijsmakers op zoek naar nieuwe inkomsten. "Normaal hebben we gewoon een hele grote ijsproductie, maar door het coronavirus is dat stil komen te liggen en toen hebben we gekeken waar we dan ons geld vandaan moesten halen", zegt Begeman.

Heel ander proces

Het proces voor het maken van ijs en van desinfectiemiddel is wel wat anders. "Alleen het inpakken van de doos is hetzelfde, maar voor de rest is het enorm anders. We vullen flessen in plaats van bakken ijs, dus het is allemaal even anders", zegt Begeman.

Klein bedrag

De flessen wurde foar in lyts bedrach ferkocht oan sikehuzen en soarchsintra. De fabryk wol yn totaal 150 tûzen liter desynfeksjemiddel produsearje. 'Wij moeten denk ik wachten tot volgend jaar mei voor we weer ijs mogen produceren, en zolang de vraag er is gaan wij door met het produceren van desinfectiemiddel', seit Marc Begeman.

