"Zelfs in de oorlog waren de kroegen open, maar nu niet"

Voor de ondernemers in de Doelesteeg worden het spannende tijden. De komende weken zijn ze ook nog dicht, geen koningsnacht in het vooruitzicht en misschien ook geen Bevrijdingsdag. Henny: "Dat soort feestdagen zijn krenten in de pap voor de kroegjes in de Doelesteeg. Wij hebben geen terras, dus van mooi weer moeten wij het niet hebben."

Izak-Jan denkt dat de horeca pas weer in juni opengaat. Henny weet het niet: "Dicht zijn kost veel geld. En als onze drukste dagen van het jaar dan ook nog wegvallen, wordt het een lastige hobby. We moeten maar zien hoeveel kroegen er nog open zijn, als we weer opengaan."

Izak-Jan: "Wij zitten al 36 jaar in Leeuwarden. Maar sommigen zitten hier nog maar net, die hebben nog geen body. Maar ook voor ons. Het was niet de bedoeling dat ons spaargeld hier aan op zou gaan."