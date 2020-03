Enquête: Coronavirus heeft grote impact op toerismesector in Fryslân

Het probleem ligt bij de annuleringen en de nieuwe boekingen. Bijna de helft van de respondenten ontvangt minder boekingen.

Er zijn grote zorgen over hoe het nu verder moet met het toerisme in Fryslân, zegt Martin Cnossen van Merk Fryslân. Het bedrijft probeert zich wel in te zetten voor deze ondernemers. Met bijvoorbeeld een podium virtuele rondleidingen op aan kunnen bieden.

Oproep gedeputeerde Fokkens

Om de Friese toerismesector te steunen deed gedeputeerde Avine Fokkens een bijzondere oproep. Zij vraagt de Friezen namelijk om komende zomer vakantie te vieren in onze eigen provincie.

"Het is bedoeld als een hart onder de riem voor deze sector. Het is ook bedoeld om te laten zien: we zijn er voor jullie als provinciebestuur. En het is ook een signaal naar de Friezen en de mensen daarbuiten om te laten zien dat Fryslân een fantastisch vakantieparadijs is", zegt Fokkens. "Maar dan natuurlijk wel op het moment dat het allemaal weer kan. Gezondheid gaat voor alles."

Goede voorbeeld

De gedeputeerde zal zelf het goede voorbeeld geven. "Wij blijven inderdaad hier met mijn gezin met vier kinderen. Wij hebben erover gesproken wat we leuk vinden en we gaan zeker onze vakantie hier in Fryslân vieren", aldus Fokkens. "Laten we eerlijk zijn, daar hebben we ook alle reden toe. Fryslân heeft heel erg veel te bieden als vakantieprovincie."