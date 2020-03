Vrouwen moeten zoveel mogelijk thuis bevallen: "Druk op ziekenhuizen verminderen"

"Dit besluit is gistermiddag (vrijdag, red.) genomen. Na twee dagen intensief contact tussen ziekenhuizen, gynaecologen en verloskundigen. Dit is de beste oplossing", zegt Klaske Lycklema van verloskundigepraktijk Wolkom in Drachten.

Twee redenen

Er zijn twee belangrijke redenen om thuis te bevallen. "We moeten de druk op de ziekenhuizen verminderen", zegt Lycklema. "Daarnaast is er onder de vrouwen onrust over het mogelijke extra risico in het ziekenhuis vanwege besmettingsgevaar. Dat is voor ons moeilijk te beantwoorden, maar we weten wel dat als je gezond bent het beter is om maar thuis te bevallen." In noodzakelijke gevallen is het uiteraard nog wel mogelijk om in het ziekenhuis te bevallen.

Er is volgens de verloskundigen onder de zwangere vrouwen veel begrip voor de situatie. "Veel vrouwen hadden zelf ook al nagedacht: wil ik nog wel in het ziekenhuis zijn? Een aantal vrouwen had hun keus ook al aangepast", aldus Lycklema.