Zes nieuwe besmettingen vastgesteld, bij ouderen en zorgverleners

De piek komt later, maar wanneer vindt De Graaf lastig in te schatten. Alle maatregels van nu moeten er toe leiden dat niet in een keer heel veel mensen ernstig ziek zijn, maar dat het meer uitgesmeerd wordt over een langere periode.

Het coronavirus heeft maximaal twee weken incubatietijd, dus het blijft nog wel even spannend, zegt De Graaf. Acht op de tien mensen kunnen met een coronabesmetting thuisblijven en zo beter worden.

De Graaf hoopt dat er over een paar maanden een methode komt om te testen of mensen het coronavirus gehad hebben en dat ze resistent zijn.