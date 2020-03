Raynaud Ritsma van SkoalTV helpt met deze tips kinderen de coronacrisis door

Op de website Skoal.TV is voor elke doelgroep wel wat te vinden. Voor de kinderen van nul tot drie jaar hebben we bijvoorbeeld Tomketiid", zegt Ritsma. De verschillende programma's zijn op de website van SkoalTV ingedeeld op leeftijdsgroep.

Werkblad

"Het programma WitWat voor kinderen van zes tot en met 9 jaar is bijvoorbeeld heel leuk voor meesters en juffen. In WitWat gaat Noa op zoek naar antwoorden op verschillende vragen. Zoals, waarom is plas geel? Bij elke uitzending zit dan ook weer een werkblad. Dan kunnen de kinderen na de uitzending vragen over het onderwerp maken", zegt Reitsma.

Tsjek

"Negen tot twaalf jaar vind ik natuurlijk de leukste doelgroep, want daar hoort mijn programma Tsjek bij. De uitzending van 14 januari van afgelopen jaar is daarbij bijvoorbeeld heel leuk, want daarin praten we over waarom niets doen soms heel belangrijk is. Dat is wel toepasselijk bij deze tijd", zegt Ritsma.

Ook voor de leeftijdsgroepen drie tot zes en twaalf tot vijftien jaar zijn er programma's terug te zien op de website van SkoalTV.