Jopie Huisman Museum maakt filmpjes voor publiek thuis

Het is helemaal niet stil in het museum. Met een telefoon op een statief worden allemaal filmpjes gemaakt van het werk van Jopie Huisman. Wat de filmpjes extra bijzonder maakt is audiomateriaal van Jopie Huisman zelf die over zijn schilderijen vertelt. "Het straalt licht uit. Ik had zo'n behoefte aan aandacht, achteraf gezien. Dat ik een uiterst krampachtige poging heb gedaan om op te vallen via dat werk", zo vertelt Jopie Huisman over een van zijn bekendste werken "Roodbaaien hemd".

"Als de bezoekers niet naar het museum kunnen komen, dan komt het museum naar de mensen toe", vertelt directeur Peter Miedema. Elke dag zijn ze druk met filmpjes en is er een Jopie Huisman Quiz. Alles komt op de Facebooksite. Ze proberen er het beste van te maken.

Er was vorige maand net een grote tentoonstelling gestart: WaterWereld met werk van onder anderen Gerrit Benner, Ids Wiersma, Tjibbe Hooghiemstra, Willem van Althuis en Jan van der Kooi. "We kregen enthousiaste reacties, goede recensies en extra bezoek in februari, maar helaas is het niet anders." De tentoonstelling loopt tot en met januari 2021, dus het museum heeft nog goede hoop.