LIVEBLOG: Grote zorgen over toeristische sector

In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zijn patiënten uit Brabant opgenomen. Zij zijn afkomstig van ziekenhuizen in Deurne en Uden. Nij Smellinge vangt in totaal zestien patiënten op: van hen zijn acht geval besmet, de andere acht zijn verdachten gevallen. De Brabantse ziekenhuizen deden vrijdag een noodoproep aan ziekenhuizen in de rest van Nederland.