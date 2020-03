LIVEBLOG: Friese ziekenhuizen vangen tientallen Brabantse patiënten op, bezoek is niet welkom

De bekerfinale van de basketballers van Aris Leeuwarden is vanwege de coronacrisis verplaatst naar volgend seizoen. Manager van Aris, Sierd Dijkman, heeft begrip voor dat besluit. "We zijn blij dat er rust en duidelijkheid is. En we zijn blij dat we in elk geval in het volgende seizoen de finale nog kunnen spelen", aldus Dijkman.