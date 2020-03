LIVEBLOG: Bouwvakkers maken ziekenhuis 'coronaklaar' voor patiënten uit Brabant

Bij een inwoner van Weststellingwerf is het coronavirus vastgesteld. De gemeente meldt dat de GGD bezig is met een contactonderzoek om uit te zoeken met wie de patiënt in aanraking geweest is.



Het is de eerste melding in de Stellingwerven. Volgens de gemeente zegt dat niets over het totaal aantal besmettingen. Op het moment wordt alleen zorgpersoneel nog getest en mensen die een medische behandeling moeten ondergaan.

De gemeente heeft de aanvoer van hout naar paasbulten stilgelegd wegens het coronavirus. Vele auto's met groenafval moesten vol weer wegrijden, zegt landeigenaar Geert Kuperus.

"Half drie vrijdagmiddag kregen we telefoon van de gemeente dat we moesten stoppen. Dat het met de Paasdagen niet door zou gaan was logisch, maar dit is sneu voor iedereen."

Kuperus wil de bulten laten staan, en er mais omheen zaaien. Hij hoopt dat er in oktober alsnog feest gehouden kan worden, met een groot vuur. Anders zou hij niet weten hoe ze van het afval af moeten.